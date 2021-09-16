Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (5:4).

— Выиграли, взяли два очка, 50 минут играли хорошо, а потом начали делать непозволительные вещи. Молодежи начали больше доверять, но она по-другому не вырастет и не научится играть правильно. Поэтому такие вещи неизбежны.

— Согласны, что Бочаров чуть-чуть поплыл в концовке?

— Нет, не согласен.

— Как сказались перелеты? Показалось, что «Динамо» немного в концовке подсело...

— По движению было все в порядке. В конце не то начали делать, просто неправильные действия.

— Концовка позволит «Динамо» держать себя в тонусе?

— Это здорово, что выиграли и получили нервотрепку. Прошли через это, — цитирует Кудашова пресс-служба клуба на своем Telegram-канале.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Динамо» Вячеслав Войнов, в активе которого 3 (1+2) очка. Дубль в составе победителей оформил Станислав Галиев, 2 очка — у Вадима Шипачева (0+2).