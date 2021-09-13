Форвард «Салавата Юлаева» Петр Хохряков оштрафован по решению спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ за драку с Тимуром Хафизовым в матче с «Нефтехимиком» (5:1).

«На основании предоставленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего уфимцев Петра Хохрякова в соответствии с п. 3.6 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), и подвергнуть его денежному штрафу», — говорится в заявлении лиги.

После этого матча «Салават» с 10 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Нефтехимик» с 6 очками — на третьей строчке Востока.