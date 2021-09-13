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Хохряков оштрафован за драку с Хафизовым в матче «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»

09:49
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Форвард «Салавата Юлаева» Петр Хохряков оштрафован по решению спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ за драку с Тимуром Хафизовым в матче с «Нефтехимиком» (5:1).

«На основании предоставленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего уфимцев Петра Хохрякова в соответствии с п. 3.6 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), и подвергнуть его денежному штрафу», — говорится в заявлении лиги.

После этого матча «Салават» с 10 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Нефтехимик» с 6 очками — на третьей строчке Востока.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/13/489140.html

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Екатерина Савостина все материалы автора

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