Ротенберг опроверг информацию, что СКА владеет правами на Гусева в КХЛ
13:35
Вице-президент СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переговорах с форвардом Никитой Гусевым.
«Никита Гусев может вести переговоры с любым клубом КХЛ. У СКА нет никаких прав на него, не знаю, кто это вообще придумал», — сказал Ротенберг.
Гусев выступал за СКА с 2015 по 2019 год, является обладателем Кубка Гагарина (2017), олимпийским чемпионом 2018 года. В Национальной хоккейной лиге он выступал за «Нью-Джерси» и «Флориду», в настоящее время находится в статусе свободного агента.
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