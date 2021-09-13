Ротенберг опроверг информацию, что СКА владеет правами на Гусева в КХЛ

Вице-президент СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переговорах с форвардом Никитой Гусевым.

«Никита Гусев может вести переговоры с любым клубом КХЛ. У СКА нет никаких прав на него, не знаю, кто это вообще придумал», — сказал Ротенберг.

Гусев выступал за СКА с 2015 по 2019 год, является обладателем Кубка Гагарина (2017), олимпийским чемпионом 2018 года. В Национальной хоккейной лиге он выступал за «Нью-Джерси» и «Флориду», в настоящее время находится в статусе свободного агента.