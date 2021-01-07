Минское «Динамо» забросило шесть шайб рижскому

«Динамо» из Минска разгромило рижских одноклубников в матче регулярного чемпионата КХЛ — 6:2. Белорусская команда занимает пятое место в таблице Западной конференции, рижане замыкают ее, с 9-очковым отставанием от предпоследней строчки.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Динамо» (Минск) — 2:6 (1:3, 0:2, 1:1)

Голы: Фальковский — 4 (Усов, Демков), 0:37 — 0:1. Соловьев — 2, 7:01 — 0:2. Рих. Букартс — 6 (бол., Роб. Букартс, Скарлетт), 10:08 — 1:2. Принс — 18 (бол., Спунер, Менелл), 15:44 — 1:3. Варфоломеев — 3 (бол., Протас, Альмквист), 25:08 — 1:4. Принс — 19 (бол., Спунер, Менелл), 34:50 — 1:5. Еременко — 4 (Варфоломеев), 47:39 — 1:6. Индрашис — 11 (бол., Якс, Дарзиньш), 53:34 — 2:6.

Вратари: Налимов (Ворис, 7:01) — Фурх.

Штраф: 40 — 21.

Броски: 34 (6+12+16) — 23 (14+5+4).

Судьи: Белов, Кудряшов.

7 января. Рига. «Арена Рига».