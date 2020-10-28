Минское «Динамо» всухую победило «Динамо» из Риги. Шарангович сделал дубль

Минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ принимало «Динамо» из Риги. Хозяева взяли верх со счетом 3:0.

Дубль оформил нападающий Егор Шарангович. Он забивает в четвертом матче подряд.

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«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Рига) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Менелл — 2, 28:08 — 1:0. Шарангович — 9 (Принс, Знахаренко), 31:27 — 2:0. Шарангович — 10 (Буйницкий), 48:29 — 3:0.

Вратари: Колосов — Витолс.

Штраф: 10 — 16.

Броски: 36 (11+14+11) — 22 (9+7+6).

Судьи: Кулев, Морозов.

28 октября. Минск. «Минск-Арена».