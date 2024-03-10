Минское «Динамо» провело свой самый длинный матч за время выступления в КХЛ

Минское «Динамо» установило клубный рекорд по продолжительности матча в пятой игре серии против московского «Динамо» (2:1 2ОТ) в Кубке Гагарина, сообщает пресс-служба лиги.

Минчане вырвали победу во втором овертайме благодаря голу Ника Меркли. Игра продолжалась 80 минут 49 секунд.

Минское «Динамо» впервые сыграла во втором овертайме в КХЛ.

Минчане одержали вторую победу и сократили отставание в серии (3-2). Следующий матч пройдет в Минске 12 марта.