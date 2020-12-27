Михайлис рассказал, за счет чего «Барыс» победил в пяти матчах подряд

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (5:2).

«Тяжелые были два периода, соперник постоянно держал нас в напряжении. Не сказать что у нас было хорошее движение. Но за счет характера и воли победили. Наверное, переломным был второй гол, когда мы в большинстве вышли вперед, и третий – когда забросили в меньшинстве. Это повлияло на результат. Мы стали играть раскованней, соперник забрасывал шайбу, мы ее спокойно выводили. Довели матч до победы.

В чем секрет успеха в последних матчах? Кондиции оптимальные, командный дух. Ребята готовы играть, готовы выполнять задания. В каждой игре выкладываются по полной», – приводит слова Михайлиса официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Амур» с 31 очком занимает 10-е место в Восточной конференции, «Барыс» с 43 очками – на 8-й строчке. Для казахстанской команды это пятая победа подряд.