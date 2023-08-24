Михайлис оценил предсезонную подготовку «Металлурга»
Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис оценил предсезонную подготовку в новой команде. Этим летом хоккеист перешел из «Барыса» в магнитогорский клуб.
— Ты перешел от Скабелки к Разину. Это сложно или легко?
— Мы все профессионалы, подстраиваемся. Это моя работа, поэтому ничего сложного.
— К «Металлургу» также присоединились Максим Мухаметов и Валерий Орехов. Можно сказать, что это теперь базовый клуб сборной Казахстана?
— Да, это свои ребята. Но я многих и из Магнитогорска раньше знал, поэтому переход легко дался. Две тройки полностью составлены из молодёжи, все ребята молодцы. По игре и не скажешь, что молодые.
— Джонсон и Ди все еще не приехали, когда их ждать?
— Думаю, уже скоро, цитирует Михайлиса Metaratings.ru.
В новом сезоне КХЛ «Металлург» стартует с гостевого матча против «Автомобилиста». Игра пройдет 2 сентября.
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