Главный тренер «Амура» Михаил Кравец прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:1).

— Для нас была очень важная игра. У «Северстали» много очков. По потерянным они практически на первом месте. Поэтому хорошо, что мы у них забрали эти два очка. Нам сегодня нужнее в данной ситуации. Все равно игра была очень тяжелая. «Северсталь» отлично играла и несмотря на то, что даже играл молодой вратарь, отлично он тоже отыграл. Моменты были — выручил он. Но и мы достойно отыграли. На протяжении всей игры вытерпели все-таки, добились своего, забили очень хорошие, важные голы и победили. Поедем дальше.

— В составе «Северстали» сегодня был молодой вратарь. Вы учитывали это как-то? Давали установку бросать с любых позиций?

— Эта установка всегда есть, при любом вратаре. Конечно, нужно бросать больше. Чем больше бросаешь — тем больше возможностей забить гол. Конечно, эта установка есть в принципе всегда.

— В моменте со вторым голом: вы были уверены, что его засчитают?

— Как тут можно быть уверенным? Засчитают — не засчитают. Уже здесь, можно сказать, повезло нам — засчитали. Значит, все правильно. Хорошо забили. Такой рабочий гол. Но очень нужный.