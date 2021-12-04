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Разин посетовал на большое количество травмированных в «Северстали»

21:04
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (1:2).

— Очень много ребят сегодня не играло. Как их самочувствие?

— Прогнозов давать не буду. Не знаю. Ситуация. действительно, тяжелая. Ребята бьются, стараются.

— Почему именно сегодня дебютировал Назаркин?

Потому что у нас вариантов других не было.

— Шугаев был в качестве запасного.

Мы решили, что лучше мы посадим запасным Шугаева, чем переодевать какого-то мальчика — из хоккеистов выбирать. У нас сегодня ровно было двадцать хоккеистов и сажать какого-то хоккеиста не было смысла. Шугаев рядом с командой сидел. Шугаева не поставили, потому что не могли поставить.

Дополнительная информация:

https://severstalclub.ru/news/kommentarii-glavnykh-trenerov-po-matchu-severstal-amur/

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Иван Шитик все материалы автора
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