Разин посетовал на большое количество травмированных в «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (1:2).

— Очень много ребят сегодня не играло. Как их самочувствие?

— Прогнозов давать не буду. Не знаю. Ситуация. действительно, тяжелая. Ребята бьются, стараются.

— Почему именно сегодня дебютировал Назаркин?

Потому что у нас вариантов других не было.

— Шугаев был в качестве запасного.

Мы решили, что лучше мы посадим запасным Шугаева, чем переодевать какого-то мальчика — из хоккеистов выбирать. У нас сегодня ровно было двадцать хоккеистов и сажать какого-то хоккеиста не было смысла. Шугаев рядом с командой сидел. Шугаева не поставили, потому что не могли поставить.