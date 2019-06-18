Михаил Грабовский: "Мне не нравится, что о белорусском хоккее в российской прессе пишут много негатива"

Член тренерского штаба минского "Динамо" Михаил Грабовский заявил, что его задевает негатив в отношении белорусского хоккея. 35-летний специалист будет работать в клубе с нового сезона.

– Я слежу за белорусским хоккеем – за "Динамо", "Юностью", сборной. И меня как-то задевает, что о нашем хоккее пишут много негатива. Ладно бы в своей прессе, но и в российской тоже, что особенно неприятно. Мне как гражданину Беларуси это не сильно нравится. Надо помогать, цитирует "Прессбол" Грабовского.

Также специалист объяснил, зачем канадец Крэйг Вудкрофт вернулся в команду:

– Мне кажется, для него это дополнительная мотивация. Потренировав "Серветт", Крэйг понял, что КХЛ – лига с большими амбициями, чем чемпионат Швейцарии. Даже несмотря на то, что бюджет сократился и легионерская формула тоже поменялась. Если мы покажем результат в этом сезоне, условия, думаю, станут лучше. Есть за что бороться, – заявил он.

Напомним, что Грабовский – самый результативный белорусский хоккеист в истории НХЛ (296 очков в 534 матчах).