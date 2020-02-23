Метсола назвал Кошечкина лучшим вратарем КХЛ

Вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола после победы над «Металлургом» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи. Игра прошла на стадионе «Арена Металлург» в Магнитогорске.

«До этого все игры проходили в равной борьбе, но каждый матч имеет свой ход, свои особенности. Я не знаю, в чем секрет успеха, но скоро уже окончание регулярки. Нам осталась всего одна игра, а дальше мы уже будем готовиться к плей-офф.

Гол Мозякина? Такое случается, я не воспринимаю эту шайбу как что-то серьезное. Это к тому же была одна шайба, которую я пропустил. Если бы она была решающей, и определила бы исход игры. А так, это был лишь один гол в мои ворота.

Василий Кошечкин, конечно, самый лучший вратарь КХЛ. Ему всегда очень сложно забить, но мы сегодня это сделали дважды, если брать в расчет овертайм. И нам этого хватило", — приводит слова Метсолы пресс-служба «Металлурга».