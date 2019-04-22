Метсола, Григоренко и Робинсон – лучшие игроки апреля в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ назвала трех лучших игроков апреля на каждой позиции, информирует официальный сайт лиги.

Голкипер "Салавата Юлаева" Юха Метсола – лучший вратарь апреля. В четырех матчах отразил 95,92% бросков, в среднем по 49 за игру (лучшие показатели месяца), при коэффициенте надежности 1,51.

Лучший защитник – Мэт Робинсон (ЦСКА). Одержал шесть побед из девяти матчей вместе с армейцами и набрал 5 (3+2) очка при показателе полезности "+6". 32-летний канадец отметился дублем в шестом поединке серии против СКА, в пятом его гол стал победным. Робинсон нанес 13 бросков по воротам, а также заблокировал 10 бросков.

Форвард ЦСКА Михаил Григоренко стал лучшим нападающим месяца. Одержал вместе с командой победы в шести из девяти матчей и набрал в них 7 (6+1) очков (лучший результат среди нападающих) при показателе полезности (+4). Форвард отметился хет-триком в первом поединке серии с "Авангардом", став первым в истории КХЛ игроком, забросившим три шайбы в матче финальной серии. Одна из этих шайб стала победной.

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