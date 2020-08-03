«Металлург» провел презентацию формы на новый сезон. Изменения минимальны
14:48
Магнитогорский «Металлург» в новом сезоне вернулся к комплекту формы, уже ставшему классическим, сообщает сайт клуба.
Цветовая гамма осталась неизменной, но форма все же изменилась в некоторых мелких деталях, которые далеко не всегда видны глазу. В частности, например, из самого заметного — измененная форма воротника.
Кроме того, все игроки будут пользоваться крагами соответствующей расцветки.
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