«Металлург» провел презентацию формы на новый сезон. Изменения минимальны

Магнитогорский «Металлург» в новом сезоне вернулся к комплекту формы, уже ставшему классическим, сообщает сайт клуба.

Цветовая гамма осталась неизменной, но форма все же изменилась в некоторых мелких деталях, которые далеко не всегда видны глазу. В частности, например, из самого заметного — измененная форма воротника.

Кроме того, все игроки будут пользоваться крагами соответствующей расцветки.