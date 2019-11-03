«Металлург» прервал шестиматчевую серию побед «Сибири»

«Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Сибирь» со счетом 4:1. Победной оказалась шайба Николая Кулемина?.

У «Сибири» прервалась серия из шести побед. «Металлург» одержал седьмую победу в восьми матчах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Паршин — 8 (Мозякин), 17:29 — 1:0. Кулемин — 4 (бол., Матушкин, Расмуссен), 34:00 — 2:0. Яковлев — 2, 36:57 — 2:1. Яковлев — 3 (бол., Антипин), 47:34 — 3:1. Тимкин — 1 (Дронов, Коробкин), 55:44 — 4:1.

Вратари: Кошечкин — Сятери.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 21 (3+9+9) — 29 (9+9+11).

Судьи: Букин, Щенев.

3 ноября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».