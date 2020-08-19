«Металлург» победил «Салават Юлаев» на Кубке чемпионов

«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» (5:4) в матче TANECO Кубка чемпионов.

После двух периодов команда из Магнитогорска вела со счетом 4:1, однако уфимцы смогли отыграться благодаря голу Маннинена и дублю Хартикайнена в третьем периоде. Несмотря на это, «Металлург» сумел удержать победу — решающая шайба на счету Тэйлора Бека.

TANECO Кубок чемпионов

«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:4 (2:0, 2:1, 1:3)

Голы: Плотников — 2 (бол., Дронов, Прохоркин), 3:25 — 1:0. Потехин — 1 (Плотников), 12:30 — 2:0. Мартынов — 1 (бол., Бек, Яковлев), 25:48 — 3:0. Кадейкин — 2 (Воробьев), 32:04 — 3:1. Карпов — 1, 36:53 — 4:1. Маннинен — 3 (бол.), 40:30 — 4:2. Хартикайнен — 2 (бол.), 49:51 — 4:3. Хартикайнен — 3 (бол.), 52:40 — 4:4. Бек — 1 (бол., Чибисов, Гранлунд, Сошников, Ларсен, Сошников, Гранлунд, Сошников), 58:27 — 5:4.

Вратари: Олкинуора — Метсола (58:47).

Броски: 34 (16+13+5) — 34 (9+9+16).

Судьи: Кулаков, Лаврентьев.

19 августа. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».