"Металлург" переиграл "Автомобилист" в домашнем матче со счетом 6:3

"Металлург" одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Автомобилистом" (6:3).

Шайбы в составе победителей забросили Деннис Расмуссен, Максим Матушкин, Сергей Мозякин, Ииро Пакаринен и Евгений Тимкин, который оформил дубль. У "Автомобилиста" отличились Найджел Доус, Денис Казионов и Стефан Да Коста.

Благодаря этой победе, "Магнитка" вышла на третье место в Восточной конференции. В активе команды Йозефа Яндача 74 очка в 53 матчах.

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"Металлург" (Магнитогорск) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 6:3 (1:2, 2:0, 3:1)

Голы: Расмуссен - 12 (Мозякин, Береглазов), 3:26 - 1:0. Доус - 25 (бол., Голышев, Паре), 16:20 - 1:1. Казионов - 7 (Литовченко, Гареев), 16:41 - 1:2. Матушкин - 4 (Кулемин, Эллисон), 31:14 - 2:2. Мозякин - 20 (Эллисон), 38:07 - 3:2. Тимкин - 7 (Неколенко), 42:32 - 4:2. Да Коста - 21 (бол.), 55:43 - 4:3. Пакаринен - 17 (п.в.), 58:56 - 5:3. Тимкин - 8 (Рылов, Любимов), 59:40 - 6:3.

Вратари: Кошечкин - Коварж (Сохатский, 29:14, 58:34 - 58:56).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 31 (14+12+5) - 42 (19+8+15).

Судьи: Гофман, Оленин.

27 января. Магнитогорск. "Арена-Металлург".