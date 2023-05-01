«Металлург» объявил о возвращении Гребенкина и Орехова

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Нападающий Никита Гребенкин и защитник Валерий Орехов вернулись в «Металлург» после завершения сроков аренды, сообщает пресс-служба команды.

Прошлый сезон 19-летний Гребенкин играл за «Амур», он провел 53 матча и набрал 26 (9+17) очков.

23-летний Орехов играл за «Адмирал», проведя 50 матчей и набрав 3 (2+1) очка.