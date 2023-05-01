Нападающий Криштоф подписал контракт с «Сочи»

«Сочи» подписал контракт со словацким нападающим Михалом Криштофом, сообщает пресс-служба КХЛ.

29-летний Криштоф выступал за «Адмирал» с лета 2022 года. В регулярном чемпионате словак в 46 матчах набрал 30 (7+23) очков.

«Адмирал» дошел до полуфинала Восточной конференции, где уступил «Ак Барсу».