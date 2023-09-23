«Металлург» обменяет Коростелева в «Северсталь» на Петунина

Как стало известно «СЭ», «Северсталь» и «Металлург» договорились об обмене. В Магнитогорск отправится нападающий Александр Петунин, в обратном направлении проследует форвард Никита Коростелев.

Вечером 23 сентября эти команды сыграют между собой в Череповце в матче регулярного чемпионата КХЛ.

26-летний Коростелев в нынешнем сезоне забил всего один гол в шести матчах, а 26-летний Петунин потерял место в основном составе «Северстали». У него 0+2 в трех встречах чемпионата.