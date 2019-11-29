Майк Пелино: «Локомотив» продолжает развиваться как команда, мне нравится направление, куда мы движемся»

Главный тренер «Локомотива» Майк Пелино подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (6:3).

— Очень понравился характер нашей команды в течение всей игры, — приводит слова Пелино официальный сайт КХЛ. — Мы знали, что «Динамо» — скоростная, динамичная команда. Знали, что для них игра важна и они постараются начать игру здорово, но мы выстояли против этого шторма. Мне понравилось, как мы разыгрывали шайбу в большинстве, забросили две шайбы.

Самое главное, что мы были друг за друга, заступались, и при этом действовали дисциплинированно — Гриша Денисенко сдержал эмоции, заработал для команды важное большинство, и мы победили. Мы продолжаем развиваться как команда, наши связки продолжают наигрываться, и мне нравится направление, куда мы движемся.