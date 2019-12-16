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Матч «Куньлунь» — ЦСКА перенесен из Пекина в Москву из-за китайского Нового года

17:25
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В связи с обращением клуба «Куньлунь» по поводу распоряжения правительства КНР о невозможности проведения массовых спортивных мероприятий в стране во время празднования китайского Нового года с 25 января по 2 февраля 2020 года, а также официального согласия ЦСКА, КХЛ приняла решение о переносе места проведения матча регулярного чемпионата «Куньлунь» — ЦСКА, сообщает официальный сайт лиги.

Встреча состоится в Ледовом дворце спорта ЦСКА 2 февраля 2020 года. При этом хозяином матча будет «Куньлунь».

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/12/16/462822.html

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