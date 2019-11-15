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Мартин Бакош: «После игры пожали руки с Леписто — все нормально»

18:26
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Нападающий «Адмирала» Мартин Бакош стал главным действующим лицом матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (3:2). Он оформил дубль, а также реализовал решающий буллит.

— «Йокерит» играл отлично, но у нас — два очка, победа, это здорово — приводит слова Бакоша официальный сайт КХЛ.

Взаимоотношения с Леписто? Что ж, так нужно, жесткая игра, надо драться. После игры пожали руки — все нормально. В паузе удалось отдохнуть, тренеры сделали хорошую программу, идем за дальнейшими победами.

Большое спасибо болельщикам «Адмирала» за то, что признали меня игроком октября. Их подарок займет место в моем домашнем музее. Постараюсь радовать их и дальше, чтобы как сегодня на трибунах была приморская волна.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/11/15/459410.html

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