Нападающий «Адмирала» Мартин Бакош стал главным действующим лицом матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (3:2). Он оформил дубль, а также реализовал решающий буллит.

— «Йокерит» играл отлично, но у нас — два очка, победа, это здорово — приводит слова Бакоша официальный сайт КХЛ.

Взаимоотношения с Леписто? Что ж, так нужно, жесткая игра, надо драться. После игры пожали руки — все нормально. В паузе удалось отдохнуть, тренеры сделали хорошую программу, идем за дальнейшими победами.

Большое спасибо болельщикам «Адмирала» за то, что признали меня игроком октября. Их подарок займет место в моем домашнем музее. Постараюсь радовать их и дальше, чтобы как сегодня на трибунах была приморская волна.

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