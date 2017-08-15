Марченко останется в КХЛ на два-три года

Агент Дэн Мильштэйн, представляющий интересы защитника Алексея Марченко, заявил, что игрок давно готовился к возвращению в Россию. Агент отметил, что в ближайшее время 25-летний хоккеист подпишет контракт с одним из клубов КХЛ. По информации "СЭ", Марченко вернется в ЦСКА.

– Марченко расторг контракт с "Торонто". Мы ждем, что в ближайшее время он заключит соглашение с клубом КХЛ. Думаю, что срок соглашения составит два-три года, – цитирует ТАСС Мильштэйна. – Мы целенаправленно готовились к такому развитию событий, Алексей последние месяцы жил и готовился в Москве. Хотим, чтобы он заключил соглашение еще до начала чемпионата КХЛ.

Предыдущим клубом 25-летнего хоккеиста был "Торонто", за который он набрал 2 (1+1) очка в 11 встречах. Ранее он с 2013 года выступал за "Детройт". Всего в НХЛ на его счету 21 (4+17) очко в 121 встрече, в АХЛ он провел 104 игры и набрал 38 (6+32) очков.

Напомним, что Марченко является воспитанником ЦСКА и провел за клуб 82 игры в чемпионате КХЛ с 2009 по 2013 год.