Максим Кондратьев: «После каждого матча разговариваем в команде»

Защитник «Амура» Максим Кондратьев после поражения в матче с «Сибирью» (1:2) рассказал, в каком состоянии находится команда. В нынешнем сезоне хабаровчане еще не одержали ни одной победы.

— Негативно относимся к этой серии, разумеется, — цитирует Кондратьева официальный сайт КХЛ. — После каждого матча разговариваем в команде. Много раз собирались и с тренерами, и без тренеров, но что-то пока не идет. Нужно больше забивать. Больше вопросы в психологии. В некоторых играх выглядим лучше соперника, но победить не можем. Сегодня «Амур» превосходил «Сибирь» в первой половине матча, но потом мы пропустили две шайбы.

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