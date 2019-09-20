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Максим Кондратьев: «После каждого матча разговариваем в команде»

19:54
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Защитник «Амура» Максим Кондратьев после поражения в матче с «Сибирью» (1:2) рассказал, в каком состоянии находится команда. В нынешнем сезоне хабаровчане еще не одержали ни одной победы.

— Негативно относимся к этой серии, разумеется, — цитирует Кондратьева официальный сайт КХЛ. — После каждого матча разговариваем в команде. Много раз собирались и с тренерами, и без тренеров, но что-то пока не идет. Нужно больше забивать. Больше вопросы в психологии. В некоторых играх выглядим лучше соперника, но победить не можем. Сегодня «Амур» превосходил «Сибирь» в первой половине матча, но потом мы пропустили две шайбы.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/09/20/456486.html

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