Людучин вызвал Разина на бой по правилам MMA

Хоккеист Роман Людучин обратился к тренеру «Северстали Андрею Разину. Он предложил ему провести бой по правилам MMA.

«От лица всех хоккеистов, кого Разин гнобил и унижал, я готов выйти на ринг и ответить по-мужски на том языке, который понимает и проповедует он сам. Андрей Владимирович, принимаешь вызов? Думаю, что в случае отказа тебе будет сложно смотреть парням в глаза в раздевалке», — написал Людучин в Telegram-канале.