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Людучин вызвал Разина на бой по правилам MMA

19:54
Андрей Разин. Фото ХК «Северсталь».
Андрей Разин. Фото ХК «Северсталь».
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Хоккеист Роман Людучин обратился к тренеру «Северстали Андрею Разину. Он предложил ему провести бой по правилам MMA.

«От лица всех хоккеистов, кого Разин гнобил и унижал, я готов выйти на ринг и ответить по-мужски на том языке, который понимает и проповедует он сам. Андрей Владимирович, принимаешь вызов? Думаю, что в случае отказа тебе будет сложно смотреть парням в глаза в раздевалке», — написал Людучин в Telegram-канале.

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