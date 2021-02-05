Разин: «Людучин буквально на предсезонке звонил, просился в команду»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подробно ответил на вызов на бой со стороны бывшего нападающего клубов КХЛ Романа Людучина. Хоккеист предложил ему сразиться по правилам ММА.

— Вокруг вас развернулась такая шумиха. Вас даже вызвали на бой ММА. В курсе ли вы? Как вы видите эту ситуацию?

— Кто меня вызвал? Рома пусть свой живот сначала уберет, потом вызывает... То, что против меня... Сейчас мне уже все это безразлично, — приводит слова Разина сайт «Северстали». — В том году Лапенков выступил с заявлением, тогда «Северсталь» играла не так хорошо. Тогда было тяжело все это пережить. А сейчас... Смешно, безразлично. Стараются люди, слава Ольги Бузовой что ли мешает. Или Дудь очень популярен. Пусть старается.

Я хочу дать совет тем, кто заканчивает с хоккеем. Я прошел этот путь. Идите в детский хоккей. Тренируйте детей, сделайте что-нибудь для нашего хоккея. Говорить и плевать все, вносить негатив... Если Лапенков-то обиженный еще выступил из-за того, что его выгнали, то Рома Людучин буквально на предсезонке звонил, просился в команду, говорил: «Андрей Владимирович, я понял, что вы лучший тренер». Я его не взял в команду.

Я уверен, то, что он написал — хотя я не все читал — мне звонили и рассказывали, что он написал. Ту часть, что я прочитал. Там есть слова, которые Рома Людучин не знает. Речевые обороты так сказаны, написаны. Я думаю, что это не Роминых рук дело, а врагов моих что ли...

Работай честно и найдутся люди, которые будут тебя со всех сторон хаять. Если тебя ругают, провоцируют, значит, я чего-то добиваюсь. Нормальное явление. Я хоккеистам говорю: если вы на льду играете и на вас кричат, значит, вас видят как хоккеистов. И меня видят как тренера. Спасибо Роме. Будем работать дальше.