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Любушкин официально вернулся в «Локомотив»

17:03
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«Локомотив» заключил контракт с защитником Ильей Любушкиным. Хоккеист возвращается в команду, за которую выступал в период с 2011 по 2018 годы и дважды становился бронзовым призером чемпионата КХЛ, сообщает сайт ярославцев.

В форме «железнодорожников» защитник будет играть вплоть до начала тренировочных лагерей клубов Национальной хоккейной лиги, где у россиянина действует контракт с клубом НХЛ «Аризона». В составе «Локомотива» Илья Любушкин вновь будет выходить на лед под привычным 46-м номером.

Дополнительная информация:

https://www.hclokomotiv.ru/article.asp?id=Ilja-Ljubushkin-v-Lokomotive-7438

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