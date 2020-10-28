Любушкин официально вернулся в «Локомотив»

«Локомотив» заключил контракт с защитником Ильей Любушкиным. Хоккеист возвращается в команду, за которую выступал в период с 2011 по 2018 годы и дважды становился бронзовым призером чемпионата КХЛ, сообщает сайт ярославцев.

В форме «железнодорожников» защитник будет играть вплоть до начала тренировочных лагерей клубов Национальной хоккейной лиги, где у россиянина действует контракт с клубом НХЛ «Аризона». В составе «Локомотива» Илья Любушкин вновь будет выходить на лед под привычным 46-м номером.