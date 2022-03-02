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Сегодня, 16:04

Лямся покинет «Салават Юлаев» после окончания сезона. Он может возглавить молодежную сборную Финляндии

Лямся покинет «Салават Юлаев» после окончания сезона
Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер Томи Лямся уйдет из «Салавата Юлаева» и может возглавить молодежную сборную Финляндии, сообщает Iltalehti.

Финский специалист не будет работать в КХЛ после завершения этого сезона.

В тренерском штабе уфимского клуба он провел в общей сложности пять лет. В 2020 году был назначен главным тренером.

Ожидается, что Лямся может сменить Кари Ялонена в молодежной сборной Финляндии. Сам Ялонен, вероятно, возглавит сборную Чехии.

ХК Салават Юлаев
Кари Ялонен
Томи Лямся
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