Лямся покинет «Салават Юлаев» после окончания сезона. Он может возглавить молодежную сборную Финляндии

Главный тренер Томи Лямся уйдет из «Салавата Юлаева» и может возглавить молодежную сборную Финляндии, сообщает Iltalehti.

Финский специалист не будет работать в КХЛ после завершения этого сезона.

В тренерском штабе уфимского клуба он провел в общей сложности пять лет. В 2020 году был назначен главным тренером.

Ожидается, что Лямся может сменить Кари Ялонена в молодежной сборной Финляндии. Сам Ялонен, вероятно, возглавит сборную Чехии.