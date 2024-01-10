Защитник Лямкин: «Не слежу за футболом, только наш хоккей, только «Ак Барс»

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин поделился эмоциями после победы над «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Также хоккеист рассказал, следит ли за футболом.

В основное время и в овертайме команды не забили голов — 0:0. Победу казанцам в серии буллитов принес точный бросок Кирилла Семенова.

— Старались играть на победу. Не значит, что мы хотели сыграть 0:0 в основное время, старались забить. Но во многих моментах у них вратарь сыграл удачно.

— Следишь за футболом?

— Нет. И за другими видами спорта тоже, только наш хоккей. Причем слежу только за «Ак Барсом» (улыбается), — сказал Лямкин Metaratings.ru.

«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд и занимает шестое место на «Востоке» с 58 очками в 48 играх.