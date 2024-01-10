Получивший российское гражданство защитник СКА Лайпсик прочитал стихотворение Пушкина

Пресс-служба СКА опубликовала в официальном Telegram-канале клуба видео, в котором канадский нападающий команды Брендан Лайпсик прочитал на русском языке стихотворение Александра Пушкина «Про себя».

Во вторник, 9 января хоккеист получил российское гражданство.

29-летний Лайпсик выступает в КХЛ с 2020 года. Ранее он играл за ЦСКА и «Металлург».

В сезоне-2023/24 форвард набрал 4 (2+2) очка в 14 матчах регулярного чемпионата КХЛ.