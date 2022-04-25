Лукоянов прокомментировал продление контракта с «Ак Барсом»

Нападающий Артем Лукоянов прокомментировал продление контракта с «Ак Барсом».

«Очень рад остаться дома, играть дома приятнее всего, я рад выступать в Татарстане и защищать цвета «Ак Барса».

Большое спасибо клубу за предложение и благодарю болельщиков за поддержку.

С новой командой мы постараемся сделать все, чтобы снова вернуть Кубок в Казань", — написал Лукоянов в социальных сетях.

Лукоянов выступает за «Ак Барс» с сезона-2011/12. За это время он провел в чемпионатах КХЛ 642 матча и набрал 177 (75+102) очков при показателе полезности «+85».