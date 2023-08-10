Лучший вратарь КХЛ прошлого сезона Серебряков объяснил причину своего прогресса
Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что стало причиной его более стабильной и уверенной игры.
— В прошлые сезоны у вас бывали удачные матчи, но таких длинных хороших отрезков не было. С чем связываете взлет?
— Позапрошлый год тоже был хороший, просто мы тогда в основном проигрывали, а сейчас начали побеждать, поэтому на меня и обратили внимание.
— Все верно, раньше вы просто хорошо играли, а сейчас начали вытаскивать матчи на себе.
— Кое-что поменял в моральном плане, но самое главное, что в меня поверили, поэтому я начал показывать свою игру без лишнего давления.
— Вы и раньше был талантливым вратарем, играли в юниорской сборной, но не было стабильности. Благодаря чему вы ее обрели?
— Благодаря доверию. Раньше я мог сыграть пару матчей, а потом на месяц сесть в запас. Из-за этого терялся игровой ритм — так было в «Торпедо», например.
— Кто в этом был виноват?
— Это не мое дело. Я выходил и работал, а тренеры принимали решение.
— Но вы же могли поговорить с ними.
— Мне говорили, чтобы я работал.
— Кто был тренером вратарей тогда?
— Владимир Куликов. Он в прошлом году в «Куньлуне» работал.
— Вам не было понятно, почему так происходит?
— Да. Если не ошибаюсь, то я в том году выиграл 10 матчей из 17. Мы после сезона посчитали, что я принес столько же очков, сколько и первый вратарь, хотя провел в два раза меньше игр. Мне оставалось только продолжать работать.
— Чем Ключников отличается от других тренеров вратарей?
— Доверием и человеческим отношением. У него никогда не было подковерных игр, недосказанности, я всегда понимал, что происходит.
— Мы часто слышим от игроков, что им нравится, когда тренер честный.
— Да, я считаю, что это ключевое качество. Если ты плохо играешь, то такой тренер скажет тебе об этом и объяснит, что нужно поменять, чтобы снова начать выходить в стартовом составе. В таком случае спокойно тренируешься и не волнуешься, потому что знаешь, что происходит. А когда говорят, что все отлично, но при этом не ставят тебя в состав, то начинаешь нервничать, — сказал Серебряков «СЭ».
Полностью интервью с Никитой Серебряковым читайте на сайте «СЭ»
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