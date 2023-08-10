Лучший вратарь КХЛ прошлого сезона Серебряков объяснил причину своего прогресса

Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что стало причиной его более стабильной и уверенной игры.

— В прошлые сезоны у вас бывали удачные матчи, но таких длинных хороших отрезков не было. С чем связываете взлет?

— Позапрошлый год тоже был хороший, просто мы тогда в основном проигрывали, а сейчас начали побеждать, поэтому на меня и обратили внимание.

— Все верно, раньше вы просто хорошо играли, а сейчас начали вытаскивать матчи на себе.

— Кое-что поменял в моральном плане, но самое главное, что в меня поверили, поэтому я начал показывать свою игру без лишнего давления.

— Вы и раньше был талантливым вратарем, играли в юниорской сборной, но не было стабильности. Благодаря чему вы ее обрели?

— Благодаря доверию. Раньше я мог сыграть пару матчей, а потом на месяц сесть в запас. Из-за этого терялся игровой ритм — так было в «Торпедо», например.

— Кто в этом был виноват?

— Это не мое дело. Я выходил и работал, а тренеры принимали решение.

— Но вы же могли поговорить с ними.

— Мне говорили, чтобы я работал.

— Кто был тренером вратарей тогда?

— Владимир Куликов. Он в прошлом году в «Куньлуне» работал.

— Вам не было понятно, почему так происходит?

— Да. Если не ошибаюсь, то я в том году выиграл 10 матчей из 17. Мы после сезона посчитали, что я принес столько же очков, сколько и первый вратарь, хотя провел в два раза меньше игр. Мне оставалось только продолжать работать.

— Чем Ключников отличается от других тренеров вратарей?

— Доверием и человеческим отношением. У него никогда не было подковерных игр, недосказанности, я всегда понимал, что происходит.

— Мы часто слышим от игроков, что им нравится, когда тренер честный.

— Да, я считаю, что это ключевое качество. Если ты плохо играешь, то такой тренер скажет тебе об этом и объяснит, что нужно поменять, чтобы снова начать выходить в стартовом составе. В таком случае спокойно тренируешься и не волнуешься, потому что знаешь, что происходит. А когда говорят, что все отлично, но при этом не ставят тебя в состав, то начинаешь нервничать, — сказал Серебряков «СЭ».

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