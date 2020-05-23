Ассистент генерального менеджера «Авангарда» Игорь Еронко рассказал о стратегическом развитии нашего клуба в плане подготовки молодых хоккеистов.

— У нас есть план, согласно которому к сезону 2022/23 в обойме основной команды должно быть 13 собственных воспитанников, игроков, прошедших систему подготовки «Авангарда», — цитирует слова Еронко сайт омичей со ссылкой на «Комсомольскую правду». — Причем, это должны быть качественные хоккеисты, которые не будут на вторых ролях. В КХЛ нет ни одной системы, которая продуцировала бы качественные кадры в большом количестве. Даже если мы берем «Локомотив», то, как правило, все эти люди, переходящие из МХЛ в КХЛ, находятся на вторых ролях, не решают исходы матчей. Мне поставлена задача, чтобы у нас молодые хоккеисты планомерно росли, проходя через систему Академия — МХЛ — ВХЛ — КХЛ, и на каждом этапе прибавляли в мастерстве, что-то улучшали в себе, мотивировали сами себя, и выходили на новый уровень в команде КХЛ, радуя наших болельщиков. Это очень сложная и амбициозная программа, но ее осуществление вполне возможно.

— Программа не просто амбициозная, она очевидно долгосрочная. Сколько лет понадобится ребенку, пришедшему в Хоккейную Академию «Авангард», чтобы попасть в команду МХЛ? Десять лет?

— Конечно, даже больше десяти лет. Суть в том, что в Академии уже есть приличные кадры, у нас отличный 2003 год, часть ребят из которого уже играет в МХЛ. У нас очень крутой 2004 год, команда является одним из претендентов на победу в первенстве России. Также классный 2005 год. Это все люди, которые в течение пяти лет или даже раньше могут появиться на уровне КХЛ. Не говоря уже о тех, кто сейчас играет в МХЛ, а это парни 2001 и 2002 годов рождения. Все эти хоккеисты могут оказаться в составе к сезону 2022/23, тем более, что они молоды и будут стоить дешево, их зарплаты не будут учитываться под потолком зарплат, так как они моложе 21 года. Плюс в том, что это свои кадры, которые прошли все ступени системы, они по определению лояльны к системе, потому что она позволила им выйти на высокий уровень. Лояльность внутри клуба — очень важный аспект. Неслучайно, многие клубы НХЛ стараются на драфте выбирать тех, кто имеет отношение к штату, городу, провинции, где располагается команда. Мы тоже к этому стремимся.