«Амур» расторг контракт с нападающим Андреем Алексеевым

«Амур» расторг контракт с нападающим Андреем Алексеевым, сообщает пресс-служба КХЛ.

В сезоне-2022/23 он провел за клуб три матча, набранными очками не отметился. Всего в КХЛ у него — 218 игр и 67 (25+42) очков.

За «Амур» Алексеев выступал с сезона-2021/22. Ранее в лиге 27-летний хоккеист играл в московском «Динамо».