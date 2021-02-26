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СКА подписал пятилетний контракт с Мичковым

15:03
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Форвард системы СКА Матвей Мичков подписал долгосрочный контракт с клубом, сообщается на официальном сайте петербуржцев.

Соглашение с 16-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2025/26.

Мичков выступает за «СКА-1946» и побил рекорд Никиты Кучерова по количеству заброшенных шайб за сезон.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/ska-podpisal-piatilietnii-kontrakt-s-matvieiem-michkovym/

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