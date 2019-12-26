«Локомотив» проиграл «Йокериту» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Ярославле.

У ярославцев один раз отличился нападающий Магнус Пяярви Свенссон, дубль оформил форвард Артур Каюмов. У финнов — две шайбы на счету форварда Йессе Йоэнсуу, по разу отметились голами — нападающие Микко Лехтонен и Вели-Матти Савинайне.

«Локомотив» с 48 очками располагается на 6-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит» — 52 балл и 4-я строчка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:4 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)

Голы: Йоэнсуу — 9 (Регин), 7:13 — 0:1. Каюмов — 10 (Коваленко, Алексеев), 21:03 — 1:1. Каюмов — 11 (бол., Да Коста, Алексеев), 36:09 — 2:1. Йоэнсуу — 10 (бол., Мозес, Эронен), 38:18 — 2:2. Лехтонен — 11, 50:06 — 2:3. Пяярви-Свенссон — 8 (Крунвалль, Е. Аверин), 52:35 — 3:3. Савинайнен — 6 (Хаапала, Контиола), 61:01 — 3:4.

Вратари: Коновалов — Калниньш.

Штраф: 4 — 14.

Броски: 17 (2+8+7+0) — 34 (10+13+9+2).

Судьи: Кулев, Спирин.

26 декабря. Ярославль. «Арена-2000».