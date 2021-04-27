«Локомотив» продлил контракт с Черепановым

«Локомотив» продлил контракт с защитником Никитой Черепановым, информирует пресс-служба клуба. Одностороннее соглашение будет действовать до окончания сезона-2022/23.

25-летний Черепанов в этом сезоне провел 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 8 (4+4) очков. В плей-офф у него 11 матчей и ноль очков.

Напомним, «Локомотив «в этом сезоне вылетел на стадии четвертьфинала Кубка Гагарина, проиграв ЦСКА со счетом 3:4 в серии.