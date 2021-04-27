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«Локомотив» продлил контракт с защитником Осиповым

14:48
Максим Осипов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максим Осипов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как ранее сообщал «СЭ», защитник Максим Осипов подписал новый контракт с «Локомотивом». 27-летний российский хоккеист продлил соглашение с ярославцами до окончания сезона-2022/2023.

В текущем сезоне Осипов провел 67 матчей за «Локомотив» в КХЛ и набрал 23 (8+15) очка.

Защитник является воспитанником железнодорожников.

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