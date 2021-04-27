«Локомотив» продлил контракт с защитником Осиповым
14:48
Как ранее сообщал «СЭ», защитник Максим Осипов подписал новый контракт с «Локомотивом». 27-летний российский хоккеист продлил соглашение с ярославцами до окончания сезона-2022/2023.
В текущем сезоне Осипов провел 67 матчей за «Локомотив» в КХЛ и набрал 23 (8+15) очка.
Защитник является воспитанником железнодорожников.
? ХК «Локомотив» продлил контракт с защитником Максимом Осиповым. Одностороннее соглашение будет действовать до окончания сезона 2022/2023. pic.twitter.com/ASzyILw1XB— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) April 27, 2021
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