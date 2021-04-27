«Локомотив» продлил контракт с защитником Осиповым

Как ранее сообщал «СЭ», защитник Максим Осипов подписал новый контракт с «Локомотивом». 27-летний российский хоккеист продлил соглашение с ярославцами до окончания сезона-2022/2023.

В текущем сезоне Осипов провел 67 матчей за «Локомотив» в КХЛ и набрал 23 (8+15) очка.

Защитник является воспитанником железнодорожников.