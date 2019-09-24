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«Локомотив» отправил в отставку тренера Мактавиша. Он провел с командой всего 8 матчей

11:40
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«Локомотив» сообщил о том, что главный тренер команды Крэйг Мактавиш освобожден от занимаемой должности, информирует официальный сайт ярославцев.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен спортивный директор клуба Александр Ардашев. В качестве игрока Ардашев дважды становился чемпионом России в составе «Локо». В качестве тренера он работал с фарм-клубом «Локомотива» и клубами Высшей хоккейной лиги.

61-летний Мактавиш возглавил «Локомотив» этим летом. Под его руководством команда провела 8 матчей, в которых одержала 3 победы. С шестью очками ярославцы занимают 11-е место в Западной конференции.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://hclokomotiv.ru/article.asp?id=KREJG-MAKTAVISh-POKIDAET-LOKOMOTIV-6856

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