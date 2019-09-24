«Локомотив» отправил в отставку тренера Мактавиша. Он провел с командой всего 8 матчей

«Локомотив» сообщил о том, что главный тренер команды Крэйг Мактавиш освобожден от занимаемой должности, информирует официальный сайт ярославцев.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен спортивный директор клуба Александр Ардашев. В качестве игрока Ардашев дважды становился чемпионом России в составе «Локо». В качестве тренера он работал с фарм-клубом «Локомотива» и клубами Высшей хоккейной лиги.

61-летний Мактавиш возглавил «Локомотив» этим летом. Под его руководством команда провела 8 матчей, в которых одержала 3 победы. С шестью очками ярославцы занимают 11-е место в Западной конференции.

ХК «Локомотив» сообщает о том, что старший тренер Крейг Мактавиш освобождён от занимаемой должности.



Мы благодарим мистера Мактавиша за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/OGLB6A9WGf — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) September 24, 2019

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