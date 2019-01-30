"Локомотив" обыграл "Северсталь", одержав седьмую победу подряд

"Локомотив" победил "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:2. Заброшенными шайбами в составе клуба из Ярославля отметились Владислав Картаев, Артем Ильенко, Егор Коршков и Брэндон Козун.

"Локомотив" набрал 77 очков и расположился на 3-м месте в Западной конференции. "Северсталь" с 42 баллами занимает 10-ю строчку.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) - "Локомотив" (Ярославль) - 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Голы: Картаев - 5 (Елесин, Накладал), 9:21 - 0:1. Эштон - 7 (Сизов, Захарчук), 10:22 - 1:1. Ильенко - 3 (Рафиков, Коршков), 16:07 - 1:2. Коршков - 2, 32:12 - 1:3. Петунин - 3 (Вовченко, Кодола), 39:27 - 2:3. Козун - 16 (Иванов), 54:31 - 2:4.

Вратари: Фурх (59:19) - Исаев.

Штраф: 0 - 6.

Броски: 29 (11+12+6) - 20 (6+8+6).

Судьи: Гофман, Лаврентьев.

30 января. Череповец. "Ледовый дворец".

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