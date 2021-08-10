«Локомотив» обыграл «Северсталь» на предсезонном турнире в Уфе

«Локомотив» обыграл «Северсталь» в первом матче Кубка Республики Башкортостан со счетом 4:1.

Шайбы в составе победителей забросили Рушан Рафиков, Антон Сагадеев, Павел Красковский и Артур Каюмов. Единственную шайбу у череповчан забросил Даниил Вовченко.

В следующем матче «Локомотив» сыграет с «Салаватом Юлаевым», а «Северсталь» с «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 11 августа.

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Кубок Республики Башкортостан

«Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: Рафиков — 1 (бол., Алексеев), 16:45 — 1:0. Сагадеев — 1 (бол., Каюмов, Рафиков), 28:41 — 2:0. Красковский — 1 (бол., Коршков, Осипов), 37:29 — 3:0. Вовченко — 1 (Кодола, Стенквист), 41:11 — 3:1. Каюмов — 1 (мен., п.в., Сагадеев), 56:57 — 4:1.

Вратари: Исаев — Шугаев.

Судьи: Сергеев, Юдаков.

10 августа. Уфа. Городской дворец спорта. 82 зрителя.