«Локомотив» на выезде обыграл «Йокерит»

«Локомотив» выиграл у «Йокерита» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У победителей забивали Артем Ильенко, Никита Черепанов, Павел Кудрявцев и Стефан Да Коста. Финский клуб ответил голом Ессе Йоэнсуу.

«Локомотив» набрал 22 очка и занимает восьмое место на Западе. У «Йокерита» 25 очков и седьмое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Ильенко — 2 (Красковский, Кудрявцев), 1:17 — 0:1. Черепанов — 2 (Санников), 24:23 — 0:2. Кудрявцев — 7 (Сидоров, Полунин), 45:23 — 0:3. Йоэнсуу — 6, 57:13 — 1:3. Да Коста — 7 (п.в., Пяярви-Свенссон), 58:51 — 1:4.

Вратари: Калниньш (55:34 — 57:13, 57:30 — 58:51) — Коновалов.

Штраф: 2 — 0.

Броски: 28 (13+8+7) — 32 (8+13+11).

Судьи: Морозов, Сергеев.

31 октября. Хельсинки. «Хартвалл Арена». 7988 зрителей.