Лисовец подписал контракт с "Салаватом Юлаевым"

"Салават Юлаев" объявил о переходе защитника Евгения Лисовца, сообщает пресс-служба уфимского клуба.
С 24-летним хоккеистом подписан двухлетний контракт.
В прошлом сезоне регулярного чемпионата КХЛ Лисовец провел 59 матчей в составе минского "Динамо" и набрал 24 (7+17) очка.
⚡️Евгений Лисовец перешёл #HCSalavat⚡️– ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 21 мая 2019 г.
Защитник, в текущее межсезонье ставший ограниченно свободным агентом, принял контрактное предложение нашего клуба. Соглашение рассчитано на 2 сезона 👉 https://t.co/BdmDc5zUcD pic.twitter.com/7oe4Khlcmz
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