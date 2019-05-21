15:53 | Хоккей — КХЛ

Лисовец подписал контракт с "Салаватом Юлаевым"

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"Салават Юлаев" объявил о переходе защитника Евгения Лисовца, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

С 24-летним хоккеистом подписан двухлетний контракт.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата КХЛ Лисовец провел 59 матчей в составе минского "Динамо" и набрал 24 (7+17) очка.

 

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