Лисовец подписал контракт с "Салаватом Юлаевым"

"Салават Юлаев" объявил о переходе защитника Евгения Лисовца, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

С 24-летним хоккеистом подписан двухлетний контракт.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата КХЛ Лисовец провел 59 матчей в составе минского "Динамо"​ и набрал 24 (7+17) очка.