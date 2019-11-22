Линус Умарк: «Не ощущаю себя величайшим игроком в истории «Салавата Юлаева»

Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк прокомментировал победу над «Амуром» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Шведский форвард набрал 300-е очко в КХЛ и установил клубный рекорд, опередив на один балл экс-игрока «Салавата» Александра Радулова.

— Была достаточно тяжелая игра, — цитирует Цулыгина официальный сайт клуба. — Хорошо, что удалось победить. Прошедшая игра тоже была хорошей, надеюсь, и дальше будет то же самое.

— Вы стали рекордсменом нашего клуба по набранным очкам в КХЛ. Как прокомментируете свое достижение?

— Да, это забавно. Но мы команда, мы играем вместе и нам надо держаться всем вместе. Это достижение не только моя заслуга.

— Ощущаете ли себя величайшим игроком в истории «Салавата Юлаева»?

— Нет, на самом деле не ощущаю. Я уже пять лет играю в Уфе и стараюсь выжимать из себя максимум и буду продолжать в том же духе.

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