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Сегодня, 19:35

Вайсфельд назвал причины победы «Сибири» над «Авангардом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд назвал причины победы «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:1).

«Мне кажется, что «Авангард» был не в лучшей форме. Первое звено команды, будучи в хорошем состоянии, реализовало бы те моменты, которые у него были сегодня. А здесь в завершающей стадии атаки точности не было. На мой взгляд, «Авангард» сегодня был не в лучшем состоянии. Но, в любом случае, несмотря на поражение, после семи побед подряд у них все в порядке.

Буше впервые не забил «Сибири»? Ну, это больше для журналистов… Было ясно, что он когда-нибудь не забьет. Самое главное, что «Авангард» не реализовал свои моменты. Возьмем первый гол: омичи должны были реализовывать большинство, а в итоге пропустили сами», — приводит слова Вайсфельда «РБ Спорт».

«Сибирь» прервала серию «Авангарда» из семи побед подряд и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции с 59 очками в 48 матчах. Омичи идут на третьей строчке с 60 очками в 47 играх.

Источник: РБ Спорт
КХЛ
ХК Авангард
ХК Сибирь
Леонид Вайсфельд
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