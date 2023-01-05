Вайсфельд назвал причины победы «Сибири» над «Авангардом»
Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд назвал причины победы «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:1).
«Мне кажется, что «Авангард» был не в лучшей форме. Первое звено команды, будучи в хорошем состоянии, реализовало бы те моменты, которые у него были сегодня. А здесь в завершающей стадии атаки точности не было. На мой взгляд, «Авангард» сегодня был не в лучшем состоянии. Но, в любом случае, несмотря на поражение, после семи побед подряд у них все в порядке.
Буше впервые не забил «Сибири»? Ну, это больше для журналистов… Было ясно, что он когда-нибудь не забьет. Самое главное, что «Авангард» не реализовал свои моменты. Возьмем первый гол: омичи должны были реализовывать большинство, а в итоге пропустили сами», — приводит слова Вайсфельда «РБ Спорт».
«Сибирь» прервала серию «Авангарда» из семи побед подряд и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции с 59 очками в 48 матчах. Омичи идут на третьей строчке с 60 очками в 47 играх.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|47
|36
|11
|76
|2
|Локомотив
|47
|29
|18
|65
|3
|ЦСКА
|46
|30
|16
|65
|4
|Торпедо
|46
|29
|17
|61
|5
|Динамо М
|46
|26
|20
|60
|6
|Витязь
|46
|21
|25
|50
|7
|Спартак
|47
|21
|26
|49
|8
|Динамо Мн
|48
|19
|29
|47
|9
|Северсталь
|46
|18
|28
|47
|10
|Куньлунь
|47
|16
|31
|36
|11
|Сочи
|46
|5
|41
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|46
|28
|18
|62
|2
|Металлург
|46
|27
|19
|60
|3
|Авангард
|47
|28
|19
|60
|4
|Сибирь
|48
|28
|20
|59
|5
|Сал. Юлаев
|46
|24
|22
|57
|6
|Адмирал
|47
|25
|22
|55
|7
|Ак Барс
|46
|23
|23
|53
|8
|Барыс
|47
|21
|26
|46
|9
|Трактор
|47
|19
|28
|44
|10
|Амур
|46
|19
|27
|44
|11
|Нефтехимик
|46
|20
|26
|43
|6.01
|10:00
|
Амур – Барыс
|- : -
|6.01
|13:00
|
Динамо М – Куньлунь
|- : -
|6.01
|14:30
|
Металлург – Локомотив
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – СКА
|- : -
|6.01
|14:30
|
Трактор – Автомобилист
|- : -
|6.01
|17:00
|
Ак Барс – Витязь
|- : -
|6.01
|17:00
|
Нефтехимик – Северсталь
|- : -
|6.01
|17:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -