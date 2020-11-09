Лемтюгов о молодых игроках в КХЛ: «Их отправляют в фарм со словами: «Будешь там познавать, как правильно играть»

Эксперт «СЭ», известный хоккеист Николай Лемтюгов в своей колонке на нашем сайте призвал клубы КХЛ больше доверять молодым игрокам.

— Менеджерам в КХЛ стоит обратить внимание на тенденцию Евротура и доверять парням, даже если они будут ошибаться, — отметил Лемтюгов. — У нас на клубном уровне очень мало тренеров-психологов, готовых доносить до парней правильные вещи. Обычно с молодыми не разговаривают, а покупают билет в фарм-клуб со словами: «Будешь там познавать, как правильно играть». Неслучайно парни говорят, что в клубах они боятся ошибиться, так как сразу посадят на лавку. В большинстве случаев права на неудачу практически нет. Молодым нужно доверять — только тогда они будут расти и развиваться.

Полностью колонку Николая Лемтюгова можно прочитать здесь.