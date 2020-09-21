Легионеры минского «Динамо» забили два гола за 63 секунды. Это второй результат в истории КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» Брэндон Козун и Шейн Принс к 63-й секунде матча против «Сибири» забросили две шайбы в ворота Харри Сятери, но не смогли побить рекорд КХЛ. Лучшее достижение было установлено в сезоне-2009/10, когда «милиционеры» Алексей Угаров и Мэтт Эллисон потратили 53 секунды на два гола в ворота «Северстали». (Кирилл Бурдаков)

Матчи КХЛ, в которых одна из команд забивала две шайбы быстрее всего