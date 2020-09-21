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Легионеры минского «Динамо» забили два гола за 63 секунды. Это второй результат в истории КХЛ

20:09
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Хоккеисты минского «Динамо» Брэндон Козун и Шейн Принс к 63-й секунде матча против «Сибири» забросили две шайбы в ворота Харри Сятери, но не смогли побить рекорд КХЛ. Лучшее достижение было установлено в сезоне-2009/10, когда «милиционеры» Алексей Угаров и Мэтт Эллисон потратили 53 секунды на два гола в ворота «Северстали». (Кирилл Бурдаков)

Матчи КХЛ, в которых одна из команд забивала две шайбы быстрее всего

Дата

Команда

Матч

Авторы голов

Время

06.12.2009

ХК МВД

Северсталь (д) — 3:5

Угаров, Эллисон

0.53

21.09.2020

Динамо Мн

Сибирь (д) — ?

Козун, Принс

1.03

18.10.2013

Салават Юлаев

Северсталь (д) — 8:3

Д.Макаров, Мерескин

1.17

11.12.2013

Медвешчак

Ак Барс (д) — 6:5

Маррей, Летанг

1.19

03.02.2013

Лев Пр

Слован (г) — 5:4

Суровы, Кармнов

1.21

02.02.2017

Лада

Ак Барс (д) — 4:0

Иванов, Шенфельд

1.22

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