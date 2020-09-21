Легионеры минского «Динамо» забили два гола за 63 секунды. Это второй результат в истории КХЛ
Хоккеисты минского «Динамо» Брэндон Козун и Шейн Принс к 63-й секунде матча против «Сибири» забросили две шайбы в ворота Харри Сятери, но не смогли побить рекорд КХЛ. Лучшее достижение было установлено в сезоне-2009/10, когда «милиционеры» Алексей Угаров и Мэтт Эллисон потратили 53 секунды на два гола в ворота «Северстали». (Кирилл Бурдаков)
Матчи КХЛ, в которых одна из команд забивала две шайбы быстрее всего
|
Дата
|
Команда
|
Матч
|
Авторы голов
|
Время
|
06.12.2009
|
ХК МВД
|
Северсталь (д) — 3:5
|
Угаров, Эллисон
|
0.53
|
21.09.2020
|
Динамо Мн
|
Сибирь (д) — ?
|
Козун, Принс
|
1.03
|
18.10.2013
|
Салават Юлаев
|
Северсталь (д) — 8:3
|
Д.Макаров, Мерескин
|
1.17
|
11.12.2013
|
Медвешчак
|
Ак Барс (д) — 6:5
|
Маррей, Летанг
|
1.19
|
03.02.2013
|
Лев Пр
|
Слован (г) — 5:4
|
Суровы, Кармнов
|
1.21
|
02.02.2017
|
Лада
|
Ак Барс (д) — 4:0
|
Иванов, Шенфельд
|
1.22