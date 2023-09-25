Ларионов — о победе над минским «Динамо»: «Сложный матч, который был усложнен большим количеством удалений»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу над минским «Динамо» (4:3).
«Сложный матч, который был усложнен большим количеством удалений. Это, наверное, вопрос дисциплины, и мы об этом поговорили после игры. Благодарю соперника за возвращение в игру, они дали глоток воздуха болельщикам. Что сказал команде при 3:3? Главное в такой ситуации — сохранять спокойствие. Контроль эмоций и контроль шайбы имеют в такой ситуации огромное значение. Поэтому и сказал, чтобы спокойно доиграли матч до конца, до победы.
Выбрали Бокуна капитаном, чтобы он сыграл дома в этой роли? Да, мы стараемся таким образом дать ответственность каждому нашему игроку. Даём возможность всем почувствовать на себе, что такое — быть капитаном, ассистентом, пережить этот опыт. Рады, что у себя дома, в Белоруссии, он забил решающий гол", — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.
«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 7 очков в 9 матчах, «Торпедо» с 15 очками — на второй строчке. Следующую игру команда проведет 26 сентября против «Ак Барса».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|10
|8
|2
|16
|2
|Торпедо
|9
|7
|2
|15
|3
|Спартак
|10
|6
|4
|13
|4
|Сочи
|9
|6
|3
|12
|5
|Локомотив
|9
|6
|3
|12
|6
|Куньлунь РС
|11
|5
|6
|10
|7
|ЦСКА
|10
|4
|6
|9
|8
|Северсталь
|8
|4
|4
|9
|9
|СКА
|9
|4
|5
|8
|10
|Динамо Мн
|9
|3
|6
|7
|11
|Витязь
|10
|1
|9
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|2
|Ак Барс
|9
|7
|2
|14
|3
|Лада
|10
|6
|4
|13
|4
|Автомобилист
|10
|5
|5
|12
|5
|Авангард
|8
|5
|3
|11
|6
|Сибирь
|9
|5
|4
|11
|7
|Сал. Юлаев
|9
|5
|4
|10
|8
|Трактор
|10
|4
|6
|10
|9
|Амур
|9
|3
|6
|8
|10
|Барыс
|9
|2
|7
|7
|11
|Адмирал
|8
|2
|6
|6
|12
|Нефтехимик
|9
|2
|7
|5
|25.09
|12:30
|
Адмирал – СКА
|- : -
|25.09
|15:30
|
Сибирь – Динамо М
|- : -
|25.09
|17:00
|
Автомобилист – Авангард
|- : -
|25.09
|18:00
|
Лада – Трактор
|- : -
|25.09
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|- : -
|25.09
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -