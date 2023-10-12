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Ларионов: «Я сторонник того, чтобы выигрывать 6:5. Хоккей — игра с голами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Северсталью» (4:3) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Мы сказали в раздевалке после второго периода, что была безалаберность. Ребята не проявили характер, который был необходим. Даже в меньшинстве соперник был больше нацелен на гол. Коллективная наша ошибка — мы не смогли быть первыми на шайбе. Позволили сопернику забить эти два гола, которые сбили тот ритм, который мы бы хотели видеть на протяжении всего матча. Игра против Козырева? Не хочется делать акцент на чем-то особенном. Любой матч, любая игра — вызов, который ты хочешь преодолеть. Да, Андрей Козырев был у нас. Естественно, он делает хорошую работу, его команда играет интересно, ярко. Какой-то принципиальной подоплеки у матча не было. Тот хоккей, который показывают обе команды, он прогрессивный. Я сторонник того, чтобы выигрывать 6:5. Хоккей — игра с голами. Только так ты можешь привлечь зрителя на трибуны», — цитирует пресс-служба лиги Ларионова.

«Торпедо» с 25 очками в 17 матчах занимает 2-е место в Западной конференции. «Северсталь» с 16 очками идет на 9-й строчке.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/10/11/521064.html
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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Ротенберг рассказал, что игроки СКА серьезно готовились к матчу с «Локомотивом»

Козырев объяснил, чего не хватило «Северстали» в матче с «Торпедо»
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3 Спартак 18 11 7 24
4 Динамо М 17 11 6 23
5 Сочи 16 10 6 21
6 Динамо Мн 15 8 7 18
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8 СКА 16 8 8 16
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